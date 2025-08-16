By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 16, 2025
इस तारीख को राधा अष्टमी, जानें कैसे मनाते हैं?
कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सभी को राधा अष्टमी का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है।
राधा अष्टमी
पहले जन्माष्टमी आती है, जो कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। उसके बाद राधा अष्टमी आती है, जो राधा जी के जन्मोत्सव का दिन होता है।
जन्मोत्सव
इस खास दिन राधा जी की पूजा-आराधना, व्रत, भजन-कीर्तन और उपासना करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं।
राधा रानी की पूजा
इस बार राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025, रविवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है।
कब है अष्टमी
इस दिन सुबह स्नान करके तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद चौकी पर राधा जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।
राधा जी की मूर्ति स्थापित करें
फिर राधा जी का पूरा शृंगार करें। चुनरी पहनाएं, माला डालें, तिलक लगाएं और फूल-धूप भी अर्पित करें।
शृंगार करें
पूजा के दौरान मंत्र ''ह्रीं राधिकाए नमः, ह्रीं श्रीं राधाय स्वाहा'' का जाप 108 बार करें।
मंत्र का जाप
मान्यता है कि इससे जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ता है।
परेशानियां दूर
इसके अलावा, जिन सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा है उनके लिए जरूरतमंदों को भोजन करवाना जरूरी माना गया है।
भोजन करवाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
