By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

राधा रानी को क्यों कहा जाता है 'किशोरी'?

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त, रविवार के दिन मनाई जाएगी।

राधा अष्टमी

मान्यता है कि इस दिन राधा रानी का अवतरण हुआ था। राधा जी को किशोरी भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं उन्हें किशोरी क्यों कहा जाता है?

किशोरी क्यों कहा जाता है?

कृष्ण और राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण के प्रेम में पड़ी राधा रानी आजीवन किशोरावस्था में ही रहीं।

किशोरावस्था

पौराणिक कथा के मुताबिक ऋषि अष्टावक्र ने राधारानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया।

ऋषि अष्टावक्र का वरदान

ऋषि अष्टावक्र के आठ अंगों से टेढ़े थे। एक बार ऋषि अष्टावक्र बरसाना गए थे, तब राधारानी से मिले।

टेढ़े अंग

लेकिन श्रीकृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र से अनुरोध किया कि एक बार राधारानी से मुस्कुराने का कारण जाने।

मुस्कुराने का कारण

तब राधाजी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि वह उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं हंसी। राधा जी ने कहा, आपके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं।

परमात्मा के दर्शन

परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से मैं हंस रही थीं। ऋषि अष्टावक्र राधा जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए।

प्रसन्न

इसके बाद उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया, इसलिए राधारानी को किशोरी नाम से भी जाना जाता है।

वरदान

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

गणेश जी को कौन-कौन सी राशियां प्रिय हैं?

 Click Here