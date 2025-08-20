By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
राधा अष्टमी पर किन चीजों का भोग लगाना चाहिए?
हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का खास महत्व होता है। राधाष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है।
राधाष्टमी का महत्व
माना जाता है कि राधाष्टमी के दिन ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन राधा-कृष्ण की पूजा की जाती है।
राधा-कृष्ण की पूजा
राधा रानी से जुड़े मंत्रों का जप किया जाता है और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। साथ ही भोग भी काफी महत्व होता है।
भोग का महत्व
इस साल 31 अगस्त को राधाष्टमी का पर्व है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि राधा अष्टमी के दिन किन चीजों का भोग लगान चाहिए।
किन चीजों का भोग लगाएं
आप राधा जी को मालपुए का भोग लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है।
मालपुए का भोग
राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं।
रबड़ी और फल
माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से किशोरी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
किशोरी होती हैं प्रसन्न
राधा रानी को भोग अर्पित करते समय कुछ विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। माना जाता है कि बिना इन मंत्रों के राधा रानी भोग को स्वीकार नहीं करती हैं।
भोग मंत्र
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ।।
मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हरतालिका तीज पर करें ये काम, जीवन रहेगा खुशहाल!
Click Here