कुत्ते ही नहीं इन जानवरों से भी फैलता है रेबीज
कुत्ते के काटने से फैलने वाली बीमारी रेबीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस बीमारी से हर साल कई लोगों की मौत भी हो जाती है।
रेबीज
रेबीज को लेकर लोगों के बीच एक धारणा बन गई है कि यह बीमारी केवल कुत्तों के काटने से फैलती है। लेकिन ऐसा नहीं है।
कुत्तों के काटने से बीमारी
कुत्तों के अलावा भी ऐसे कई जानवर हैं, जिनके काटने से रेबीज की बीमारी हो सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
रेबीज की बीमारी
CDC की रिपोर्ट के मुताबिक, रेबीज की बीमारी ऐसे मैमल्स के काटने से हो सकती है, जिनका खून गर्म होता है और उन्हें फर होता है।
मैमल्स
बता दें कि कुछ मैमल्स के लार में लासा नामक वायरस पाया जाता है, जिससे रेबीज की बीमारी फैलती है। ऐसे में इस वायरस से संक्रमित मैमल्स जब किसी व्यक्ति को काटते हैं, तो रेबीज शरीर में फैल जाता है।
लासा
अगर लासा वायरस से संक्रमित मैमल्स के काटने के बाद व्यक्ति 24 घंटों के अंदर एंटी-रेबीज वैक्सीन नहीं लेता है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है।
24 घंटे के अंदर वैक्सीन
बता दें कि रेबीज का वायरस कुत्तों के अलावा, बंदर, लोमड़ी, चमगादड़ , बिल्ली, सियार और नेवला जैसे जानवरों में पाया जाता है।
इन जानवरों से फैलता है रेबीज
अगर आप घर में कुत्ता या बिल्ली पाल रखे हैं, तो उन्हें पशु चिकित्सक की देखरेख में रेबीज से बचाव के टीके लगवा लें। ऐसा करने से इनके काटने पर रेबीज होने का खतरा नहीं रहता है।
पालतू जानवर को रेबीज का टीका
कई बार जाने-अनजाने में रेबीज से संक्रमित जानवर हमें काट लेते हैं। ऐसे में काटे हुए जगह को साबुन से अच्छे से धोएं। इसके बाद 24 घंटे के अंदर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवा लें।
संक्रमित जानवर काटने पर ये करें
अगर रेबीज का वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में एक बार फैल गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाने में लापरवाही ना बरतें।
रेबीज का नहीं है इलाज
