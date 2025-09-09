By Shubhangi Gupta
झटपट बनाएं कच्चे केले की मजेदार सब्जी!
कच्चे केले की सब्जी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है जो आपके भोजन को खास बना देगा।
कच्चे केले की सब्जी
Photo: Adobe Stock
सामग्री: कच्चे केले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, हींग, नमक और अमचूर पाउडर।
ग्रेवी के लिए- प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट।
रेसिपी
सबसे पहले कच्चे केले को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें और नमक के पानी में डाल दें।
स्टेप 1
अब एक पैन में थोड़ा तेल डालकर प्याज और अदरक-लहसुन को भूनें, फिर पिसे हुए टमाटर डालकर ग्रेवी तैयार करें।
स्टेप 2
एक अलग पैन में तेल गरम करें और जीरा, हींग, हल्दी पाउडर डालकर तड़का लगाएं। अब इसमें केले डालकर नरम होने तक पकाएं।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
अब केले के टुकड़ों को ग्रेवी में डालें और धीमी आंच पर पकने दें ताकि मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
अंत में अमचूर पाउडर या नींबू का रस मिलाएं और सब्जी को गार्निश करें।
स्टेप 5
Photo: Adobe Stock
तैयार है स्वादिष्ट कच्चे केले की सब्जी, गरमा-गरम परोसें और आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
Photo: Adobe Stock
