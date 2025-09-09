By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 09, 2025

झटपट बनाएं कच्चे केले की मजेदार सब्जी!

कच्चे केले की सब्जी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है जो आपके भोजन को खास बना देगा।

कच्चे केले की सब्जी

सामग्री: कच्चे केले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, हींग, नमक और अमचूर पाउडर।
ग्रेवी के लिए- प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट।

रेसिपी

सबसे पहले कच्चे केले को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें और नमक के पानी में डाल दें।

स्टेप 1

अब एक पैन में थोड़ा तेल डालकर प्याज और अदरक-लहसुन को भूनें, फिर पिसे हुए टमाटर डालकर ग्रेवी तैयार करें।

स्टेप 2

एक अलग पैन में तेल गरम करें और जीरा, हींग, हल्दी पाउडर डालकर तड़का लगाएं। अब इसमें केले डालकर नरम होने तक पकाएं।

स्टेप 3

अब केले के टुकड़ों को ग्रेवी में डालें और धीमी आंच पर पकने दें ताकि मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।

स्टेप 4

अंत में अमचूर पाउडर या नींबू का रस मिलाएं और सब्जी को गार्निश करें।

स्टेप 5

तैयार है स्वादिष्ट कच्चे केले की सब्जी, गरमा-गरम परोसें और आनंद लें।

लुत्फ उठाएं

