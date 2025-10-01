By Shubhangi Gupta
क्रंची चिवड़ा नमकीन की झटपट रेसिपी!
चिवड़ा नमकीन एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है जो चावल के पतले फ्लेक्स से बनता है, चाय के साथ यह बहुत स्वाद लगता है।
चिवड़ा नमकीन
Photo: Adobe Stock
सामग्री: पोहा, मूंगफली, करी पत्ता, सरसों, हल्दी, नमक, चीनी और तेल।
रेसिपी
पोहा को हल्का भूनें और अलग रखें। मूंगफली को भी भूनकर अलग रख लें।
स्टेप 1
Photo: Adobe Stock
तेल गरम करें, सरसों डालें। करी पत्ता, हल्दी और नमक मिलाएं।
स्टेप 2
Photo: Adobe Stock
भूने हुए पोहा और मूंगफली को तड़के में मिलाएं। इसमें अन्य ड्राईफ्रूट जैसे काजू, पिस्ता, आदि भी मिला सकते हैं।
स्टेप 3
चीनी डालें और सबको अच्छे से मिलाएं ताकि मसाले एकसार हो जाएं।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
चिवड़ा को ठंडा होने दें और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। चाय के साथ या शाम के स्नैक्स के रूप में चिवड़ा नमकीन का आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
Photo: Adobe Stock
चिवड़ा या पोहा नमकीन में कम फैट होता है और यह फाइबर से भरपूर होता है।
हेल्दी स्नैक
Photo: Adobe Stock
