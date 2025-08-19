By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 19, 2025

कलाकंद की आसान और झटपट रेसिपी

कलाकंद एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो मुख्य रूप से दूध से बनती है। इसका स्वाद लाजवाब होता है।

कलाकंद

Photo: Adobe Stock

सामग्री: फुल क्रीम दूध, नींबू का रस, चीनी, इलायची पाउडर, पिस्ता और बादाम।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

दूध को एक भारी तले के पैन में उबालें और लगातार चलाते रहें ताकि दूध न जले।

स्टेप 1

दूध गाढ़ा होने पर नींबू का रस मिलाएं और छेना बनने तक चलाएं।

स्टेप 2

छेना को छानकर अतिरिक्त पानी निकालें और चीनी मिलाकर मध्यम आंच पर पकाएं।

स्टेप 3

मिश्रण गाढ़ा होने पर इलायची पाउडर मिलाएं और एक समान फैलाकर ठंडा होने दें।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

ठंडा होने पर कलाकंद को मनचाहे आकार में काटें और पिस्ता, बादाम से सजाएं।

स्टेप 5

Photo: Adobe Stock

तैयार कलाकंद को परोसें और परिवार-दोस्तों के साथ स्वादिष्ट मिठाई का लुत्फ उठाएं।

लुत्फ उठाएं

Photo: Adobe Stock

