घर पर बनाएं स्वादिष्ट बेसन हलवा!

बेसन हलवा एक पारंपरिक मिठाई है जो बेसन, घी, चीनी और इलायची से बनती है।

बेसन हलवा

Photo: Adobe Stock

स्वाद बढ़ाने के लिए, इसमें काजू, बादाम और पिस्ता जैसे मेवे भी मिलाए जाते हैं।

स्वादिष्ट

Photo: Adobe Stock

बेसन को मध्यम आंच पर भूनें, जब तक वह सुनहरा भूरा ना हो जाए और खुशबू ना आने लगे।

बनाने की विधि

घी का उपयोग करें जो बेसन को नरम बनाता है और हलवे को रिच फ्लेवर देता है।

घी

चीनी को पानी में घोलकर चाशनी बनाएं और भुने बेसन में मिलाएं।

चाशनी

Photo: Adobe Stock

इलायची पाउडर मिलाकर हलवे की खुशबू और स्वाद को और भी बेहतर बनाएं।

इलायची

हलवे को धीमी आंच पर पकाएं जब तक वह घी छोड़ने ना लगे और गाढ़ा ना हो जाए।

अच्छे से पकाएं

Photo: Adobe Stock

तैयार हलवे पर ड्राई फ्रूट्स डालकर गरमा-गरम परोसें और इसके स्वाद का आनंद लें।

लुत्फ उठाएं

Photo: Adobe Stock

