बिना चीनी ऐसे बनाएं स्वादिष्ट मोदक

मोदक एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खासतौर पर गणेश चतुर्थी पर बनाया जाता है।

मोदक

Photo: Adobe Stock

चीनी के बिना मोदक बनाने के लिए गुड़, खजूर या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बिना चीनी...

Photo: Adobe Stock

सामग्री: 1 कप चावल का आटा, 1 कप गुड़, 1 कप नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाएं और नारियल बुरादा मिलाकर मिश्रण तैयार करें।

स्टेप 1

Photo: Adobe Stock

चावल के आटे को भाप में पकाकर नरम गूंध लें और छोटी लोइयां बना लें।

स्टेप 2

प्रत्येक लोई को बेलकर उसमें गुड़-नारियल का मिश्रण भरें और मोदक का आकार दें।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

भरे हुए मोदक को भाप में 10-15 मिनट तक पकाएं जब तक वे चमकदार ना हो जाएं।

स्टेप 4

तैयार मोदक को गरमा-गरम परोसें और गणेश जी को भोग लगाने के बाद परिवार के साथ आनंद लें।

लुत्फ उठाएं

