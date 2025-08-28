By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 28, 2025
Food
बिना चीनी ऐसे बनाएं स्वादिष्ट मोदक
मोदक एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खासतौर पर गणेश चतुर्थी पर बनाया जाता है।
मोदक
Photo: Adobe Stock
चीनी के बिना मोदक बनाने के लिए गुड़, खजूर या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिना चीनी...
Photo: Adobe Stock
सामग्री: 1 कप चावल का आटा, 1 कप गुड़, 1 कप नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाएं और नारियल बुरादा मिलाकर मिश्रण तैयार करें।
स्टेप 1
Photo: Adobe Stock
चावल के आटे को भाप में पकाकर नरम गूंध लें और छोटी लोइयां बना लें।
स्टेप 2
प्रत्येक लोई को बेलकर उसमें गुड़-नारियल का मिश्रण भरें और मोदक का आकार दें।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
भरे हुए मोदक को भाप में 10-15 मिनट तक पकाएं जब तक वे चमकदार ना हो जाएं।
स्टेप 4
तैयार मोदक को गरमा-गरम परोसें और गणेश जी को भोग लगाने के बाद परिवार के साथ आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
