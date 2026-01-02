By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 02, 2026
पूर्णिमा के दिन जन्मे लोग कैसे होते हैं?
हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा होती हैं। इस तिथि को बेहद शुभ माना गया है।
विशेष महत्व
कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है।
पूजा
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि को जन्मे लोग कैसे होते हैं? चलिए इस बारे में जानते हैं।
पूर्णिमा पर जन्मे लोग
ज्योतिष गणनाओं के अनुसार पूर्णिमा पर जन्मे लोग बेहद ही भाग्यशाली होते हैं।
भाग्यशाली
मान्यता है कि पूर्णिमा के पावन दिन ही हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था।
जन्म
सुंदर होते हैं
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पूर्णिमा पर जन्मे लोग बेहद सुंदर होते हैं।
चांद का असर
इस दिन चंद्रमा पूर्ण चांदनी के साथ दिखाई देते हैं, जिसका असर इस दिन पर जन्मे लोगों पर भी पड़ता है।
बुद्धिमान
पूर्णिमा तिथि पर जन्मे लोग मेहनती होते हैं। साथ ही काफी बुद्धिमान भी होते हैं। ये लोग करियर में काफी तरक्की करते हैं।
आर्थिक स्थिति
पूर्णिमा के दिन जन्में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इन्हें धन की कमी नहीं रहती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
