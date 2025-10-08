By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 10, 2025
पंजाबी चटकारे: टॉप 6 लजीज व्यंजन!
पंजाब की गलियों में स्वाद के खजाने छिपे हैं। यहां का खाना ना सिर्फ पेट बल्कि दिल भी भर देता है।
पंजाबी खाना
अमृतसरी कुलचे: भरवां कुलचों का जायका जो मक्खन और चने के साथ मिलकर जीभ पर छा जाता है।
छोले भटूरे: फूले हुए भटूरे और मसालेदार छोले की जोड़ी जो हर पंजाबी दिल की धड़कन है।
मक्की दी रोटी और सरसों दा साग: पंजाब की शान, इसे खाए बिना पंजाबी खाना अधूरा है।
पंजाबी समोसा: बाहर से कुरकुरे और अंदर से आलू की चटपटी भरावन से भरपूर।
लस्सी: दही से बनी यह ठंडी और मलाईदार पेय जो हर भोजन का साथी है।
तंदूरी चिकन: मसालों में मरिनेट किया हुआ और तंदूर में पकाया गया चिकन जो दिल जीत ले।
पंजाबी खाने का असली मजा सड़कों पर ही है, जहां हर कौर में बसती है पंजाब की मिट्टी की खुशबू।
स्वाद ही स्वाद!
