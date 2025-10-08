By Vimlesh Kumar Bhurtiya
शशांक सिंह ने चुनी IPL की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन, कोहली धोनी रोहित को...

पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है। इस टीम में उन्होंने किन 11 खिलाड़ियों को रखा है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

शशांक सिंह की प्लेइंग 11

शशांक सिंह ने ऑल टाइम बेस्ट आईपीएल प्लेइंग 11 में सलामी बल्लेबाज के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा को चुना है।

सहवाग और रोहित होंगे ओपनर

उन्होंने नंबर तीन के लिए आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना है।

विराट कोहली नंबर तीन पर

शशांक सिंह ने नंबर 4 पर सुरेश रैना को जगह दी है। सुरेश रैना ने आईपीएल में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और चेन्नई को कई बार जिताया भी है।

सुरेश रैना नंबर 4

नंबर 5 पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को टीम में जगह दी है। हार्दिक पांड्या ना सिर्फ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बल्कि किफायती गेंदबाजी के लिए भी मशहूर हैं।

नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या

नंबर 6 पर शशांक सिंह ने खुद को रखा है। मैच पलटने और मैच के निर्णय को बदलने की काबिलियत शशांक सिंह भी रखते हैं। पिछले दो सालों में उन्होंने आईपीएल में दिखाया है कि वे एक अच्छे फिनिशर हैं।

नंबर 6 पर खुद शशांक सिंह

उन्होंने नंबर 7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को जगह दी है। धोनी परिस्थितियों के अनुसार गेम को चलाने के लिए जाने जाते हैं।

महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 पर

शशांक सिंह ने अपनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर को शामिल किया है, जिनका नाम युजवेंद्र चहल है। चहल आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज हैं।

एकमात्र स्पिनर यूजी चहल

शशांक सिंह ने तेज गेंदबाजी क्रम में स्पीड के साथ अनुभव और वेरिएशन को भी अहमियत दी है। उन्होंने टीम में तीन सुपरस्टार गेंदबाज रखे हैं। उनकी टीम में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा हैं।

बुमराह-कुमार-शर्मा की तिकड़ी

शशांक सिंह की प्लेइंग इलेवन कुछ इस प्रकार है- वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, शशांक सिंह, एमएस धोनी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल।

ऐसी है प्लेइंग 11

