कद्दू की खीर बनाने की आसान रेसिपी

कद्दू की सब्जी सूखी और मसालेदार लोग बनाकर खूब खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसकी खीर खाई है।

कद्दू

कद्दू की खीर आप नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। खीर बनाना काफी आसान है और ये टेस्टी भी लगेगी।

व्रत के लिए बेस्ट

चलिए आपको कद्दू की खीर बनाने का आसान तरीका बताते हैं। कद्दू शरीर के लिए काफी फायदेमंद भी होता है।

कैसे बनाएं

खीर बनाने के लिए आपको पका हुआ कद्दू खरीदना होगा। कच्चे कद्दू की खीर नहीं बनेगी।

पका हुआ कद्दू

पके हुए कद्दू को छीलकर उसका बीज निकाल दें। फिर इसे टुकड़ों में काट लें।

कद्दू को छीलें

उबाल लें

कुकर में 2-3 सीटी लगाकर कद्दू को उबाल लें। उबलने के बाद इसे हल्का ठंडा होने दें।

मैश करें

कद्दू जब थोड़ा ठंडा हो जाये, तब इसे हाथों या कलछी से मैश करें।

भूनें

कढ़ाही में घी डालकर मैश किए हुए कद्दू को हल्का भूनें। फिर इसमें शक्कर डाल दें।

दूध मिक्स करें

जब कद्दू अच्छे से भुन जाये, तब इसमें दूध मिलाएं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें।

खीर तैयार है

बस कद्दू की खीर बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप व्रत में खाएं।

