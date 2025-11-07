By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पूजा में लंबी और गोल बाती जलाने का नियम
हिंदू धर्म में अक्सर धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ के दौरान घी और तेल के दीपक जलाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान की पूजा दीपक के बगैर अधूरी मानी जाती है।
दीपक जलाने का विधान
पूजा में कुछ लोग लंबी बाती का दीपक जलाते हैं और कुछ गोल बाती का दीपक जलाते हैं। इन दोनों ही बातियों का अलग-अलग महत्व होता है।
लंबी और गोल बाती
ये दोनों प्रकार की बातियां अलग-अलग देवी-देवताओं के लिए समर्पित की जाती हैं। चलिए जानते हैं कि कौन-सी बाती किस देवता के सामने जलाना शुभ होता है।
जलाने के नियम
मान्यतानुसार, गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है।
गोल बाती कहां जलाएं
इसके अलावा गोल बाती का दीपक तुलसी के पौधे के सामने भी जलाना शुभ होता है। इससे घर में स्थिरता आती है और मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है।
तुलसी के सामने
लंबी बाती
लंबी बाती का दीपक भी जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे जलाने से सुख-समृद्धि, धन-संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।
देवियों के सामने
लंबी बाती का दीपक केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाया जाता है।
धन की वृद्धि
लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है।
पितरों के सामने
इसके अलावा लंबी बाती कुल देवता व पितरों के सामने भी जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे कुल की वृद्धि होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
घर में है शंख, तो भूलकर ना करें ये गलतियां
Click Here