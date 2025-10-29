By Dheeraj Pal
पूजा घर में कौन सी चीजें कहां रखें?
पूजा घर को बेहद पवित्र माना जाता है। क्योंकि यहां देवी-देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में यहां का विशेष ख्याल रखना चाहिए।
खासकर इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि पूजा के काम में इस्तेमाल होनी वाली चीजों को किस तरह रखा जाए।
पूजन की तमाम वस्तुओं को पूजा घर में कहां और कैसे रखने चाहिए, इस बात को लेकर शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। चलिए जानते हैं कौन सी चीजें कहां रखनी चाहिए।
पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे- घंटा, धूपदानी और जल से भरा पात्र हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए।
इसके अलावा पूजा घर की दायीं ओर हमेशा घी का दीपक और जल से भरा शंख रखना चाहिए।
पूजा घर में तेल का दीपक भी जलाया जाता है। ऐसे में तेल का दीपक बाईं ओर रखना शुभ होता है।
साथ ही केसर, कपूर के साथ घिसे चंदन को हमेशा सामने की ओर रखना चाहिए।
चंदन को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। चंदन का लेप पतला नहीं, बल्कि हमेशा ही गाढ़ा रखना चाहिए।
नैवेद्य आदि भगवान की मूर्ति के आगे रखना चाहिए। जल का चौकोर घेरा बनाकर बीच में नैवेद्य रखा जाना चाहिए। वहीं, शंख को जल में डुबाना नहीं चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
