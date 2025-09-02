By Deepali Srivastava
आकृति अग्रवाल के साड़ी लुक्स हैं जरा हटके
भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भले ही क्रिकेट से दूर हो लेकिन चर्चा में फिर आ गए हैं। इस बार वजह है उनकी नई गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल।
आकृति अग्रवाल
Instagram: akritiagarwal
आकृति एक्ट्रेस, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और बेहद स्टाइलिश भी हैं। इंस्टा पर उनके 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह हर लुक में तस्वीरें शेयर करती हैं।
सुंदर और स्टाइलिश
आकृति को साड़ी कैरी करना काफी पसंद है। वह हर स्टाइल में साड़ी पहनती हैं। चलिए उनके खास साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखाते हैं।
साड़ी लवर
प्लेन लुक में येलो कलर की साड़ी में आकृति सुंदर लग रही हैं। साड़ी के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज जच रहा है।
प्लेन येलो
रेड कलर की नेट स्टाइल साड़ी भी आकृति ने सादगी के साथ पहनी है। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ये अच्छी लग रही है।
नेट साड़ी
प्रिंटेड साड़ी
स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ प्रिंटेड स्टाइल वाली साड़ी सुंदर लग रही है। कैजुअल लुक के लिए ये अच्छा ऑप्शन है।
लाल लुक
लाल प्लेन साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में आकृति बॉलीवुड वाइब दे रही हैं। उनका ये अंदाज काफी अलग है।
ब्लैक प्रिंटेड साड़ी
आकृति ने ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी कैरी की हुई है। उन्होंने इस पर डीप नेक स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है।
प्री-ड्रेप साड़ी
ग्रीन कलर की बॉर्डर वाली प्री-ड्रेप साड़ी एक्ट्रेस ने कैरी की है। इसका पल्ला काफी स्टाइलिश लुक में है।
नेट पिंक
नेट पिंक कलर की साड़ी भी एक्ट्रेस पर सुंदर लग रही है। ये साड़ी पार्टी के लिए परफेक्ट है।
