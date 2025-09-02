By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 02, 2025

आकृति अग्रवाल के साड़ी लुक्स हैं जरा हटके

भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भले ही क्रिकेट से दूर हो लेकिन चर्चा में फिर आ गए हैं। इस बार वजह है उनकी नई गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल।

आकृति अग्रवाल

Instagram: akritiagarwal

आकृति एक्ट्रेस, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और बेहद स्टाइलिश भी हैं। इंस्टा पर उनके 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह हर लुक में तस्वीरें शेयर करती हैं।

सुंदर और स्टाइलिश

Instagram: akritiagarwal

आकृति को साड़ी कैरी करना काफी पसंद है। वह हर स्टाइल में साड़ी पहनती हैं। चलिए उनके खास साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखाते हैं।

साड़ी लवर

Instagram: akritiagarwal

प्लेन लुक में येलो कलर की साड़ी में आकृति सुंदर लग रही हैं। साड़ी के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज जच रहा है।

प्लेन येलो

Instagram: akritiagarwal

रेड कलर की नेट स्टाइल साड़ी भी आकृति ने सादगी के साथ पहनी है। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ये अच्छी लग रही है।

नेट साड़ी

Instagram: akritiagarwal

प्रिंटेड साड़ी

स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ प्रिंटेड स्टाइल वाली साड़ी सुंदर लग रही है। कैजुअल लुक के लिए ये अच्छा ऑप्शन है।

Instagram: akritiagarwal

लाल लुक

लाल प्लेन साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में आकृति बॉलीवुड वाइब दे रही हैं। उनका ये अंदाज काफी अलग है।

Instagram: akritiagarwal

ब्लैक प्रिंटेड साड़ी

Instagram: akritiagarwal

आकृति ने ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी कैरी की हुई है। उन्होंने इस पर डीप नेक स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है।

प्री-ड्रेप साड़ी

Instagram: akritiagarwal

ग्रीन कलर की बॉर्डर वाली प्री-ड्रेप साड़ी एक्ट्रेस ने कैरी की है। इसका पल्ला काफी स्टाइलिश लुक में है।

नेट पिंक

नेट पिंक कलर की साड़ी भी एक्ट्रेस पर सुंदर लग रही है। ये साड़ी पार्टी के लिए परफेक्ट है। 

Instagram: akritiagarwal

