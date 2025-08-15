By Mohit
स्वतंत्रता दिवस पर PM के 12 पगड़ी लुक
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस दौरान पीएम हमेशा की तरह पगड़ी लुक में दिखे। पीएम भगवा पगड़ी और भगवा सदरी में नजर आए।
12वीं बार
Source: Insta/PMModi
बीते साल यानी 2024 में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस लुक में नजर आए थे। पीएम ने नारंगी और हरे रंग का साफा पहना था।
2024 का लुक
Photo: PIB
2023 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल, पीले, हरे समेत कई रंगों वाली बांधीनी डिजाइन की पगड़ी पहनी थी।
2023 में बांधीनी
Photo: PIB
साल 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने तिरंगे पैटर्न वाली पगड़ी पहनी थी।
2022 में तिरंगा पैटर्न
Photo: PIB
2021 में प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी ने केसरी रंग की पगड़ी पहनी थी जिसमें गुलाबी रंग भी था।
2021 में केसरी
Photo: PIB
प्रधानमंत्री ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्रीम और भगवा कलर की पगड़ी पहनी थी।
2020 का लुक
Photo: PIB
2019 के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने मल्टी कलर जिसमें पीले रंग के बेस पर हरी-लाल धारियों वाली राजस्थानी स्टाइल वाली पगड़ी पहनकर देश को लाल किले से छठी बार संबोधित किया था।
राजस्थानी स्टाइल
Photo: PIB
2018 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के सिर पर लाल और भगवा कलर की पगड़ी थी।
2018 में भगवा
Photo: PIB
2017 के स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी लाल और पीले रंग की पगड़ी में कुछ इस अंदाज में नजर आए थे।
2017 का लुक
Photo: PIB
2016 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी, लाल और पीले कलर कॉम्बिनेशन वाली पगड़ी पहनी थी।
2016 में ये लुक
Photo: PIB
2015 में पीएम मोदी ने हरे और लाल रंग की लकीरों वाली पीले रंग की पगड़ी पहनी थी।
2015 का लुक
Photo: PIB
प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 के स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए वे तेज भगवा कलर की पगड़ी में नजर आए थे।
पीएम बनने का बाद पहली बार
Photo: PIB
स्वतंत्रता दिवस: PM के संबोधन की 10 प्रमुख बातें
