PM मोदी की मां हीराबेन संग 10 तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां
हीराबेन
के प्रति स्नेह किसी से छिपा नहीं। वे आज भी अपनी मां को याद कर भावुक हो जाते हैं।
भावुक हो जाते हैं
Photo: Narendramodi/Insta
पीएम
मोदी ने छोटी उम्र में ही घर जरूर छोड़ दिया था मगर मां से वे कभी दूर न हो सके।
मां से दूर
Photo: Narendramodi/Insta
पीएम
मोदी की मां 100 साल की आयु में 30 दिसंबर 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं।
अब इस दुनिया में नहीं
Photo: Narendramodi/Insta
प्रधानमंत्री हर बड़ी उपलब्धि पर मां का आशीर्वाद लेने से पीछे नहीं हटते थे।
आशीर्वाद जरूर लेते
Photo: Narendramodi/Insta
पीएम
मोदी की मां घरों में बर्तन मांजती थीं। व
हीं
एक्सट्रा
इनकम के लिए चरखा चलातीं और सूत भी काततीं थीं।
बर्तन मांजती थीं
Photo: Narendramodi/Insta
हीराबेन
अपनी साड़ी में
अक्सर
रूमाल बांधकर रखती थीं और जब
पीएम
मोदी खाना खत्म कर देते थे तो रूमाल से चेहरे को पोंछती थीं।
रूमाल रखती थीं
Photo: Narendramodi/Insta
पीएम
मोदी की मां ईश्वर में अगाध आस्था रखती थीं तो वहीं अंधविश्वासों से दूर रहीं।
अगाध आस्था
Photo: Narendramodi/Insta
पीएम
मोदी की सफलता के पीछे मां की भी बड़ी अहमियत रही। मोदी को बचपन में किसी तरह की कमी महसूस न हो इसके लिए
हीराबेन
कड़ी मेहनत किया करती थीं।
कड़ी मेहनत
Photo: Narendramodi/Insta
पीएम
मोदी ने जब घर त्यागकर
समाजसेवा
और राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो मां कभी उनके पांव का पत्थर नहीं बनीं।
पांव का पत्थर
Photo: Narendramodi/Insta
हीराबेन
सिर्फ 2 बार ही बेटे संग मंच पर दिखी थीं। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर ही रहती थीं।
कार्यक्रमों से दूर
Photo: Narendramodi/Insta
