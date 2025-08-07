By Dheeraj Pal
लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उस पानी का क्या करें?
भगवान श्रीकृष्ण के बहुत सारे भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं।
भक्त भगवान के बाल स्वरूप की न केवल पूजा अर्चना करते हैं बल्कि उनकी बच्चों की तरह देखभाल भी करते हैं।
भक्त उन्हें स्नान कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल के स्नान के बाद उस पानी का क्या करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार, भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल है वह चरणामृत के समान है। ऐसे में इसका निस्तारण बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए।
प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि आखिरी लड्डू गोपाल के स्नान वाले पानी का क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं।
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जो जल बचता है वह केवल जल नहीं, बल्कि उनका चरणामृत होता है।
क्योंकि वह श्रीकृष्ण के दिव्य शरीर का स्पर्श कर चुका होता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो जल उसमें अर्पित करें।
तुलसी जी स्वयं भी श्रीहरि को अति प्रिय हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके माध्यम से यह चरणामृत फिर से पवित्र हो जाता है।
आप इसे किसी बड़े वृक्ष जैसे पीपल या बरगद की की जड़ में अर्पित कर सकती हैं, जहां लोग इस पर पैर न रखें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
