By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
प्रेमानंद महाराज: बार-बार सांप दिखना किस बात का संकेत?
मथुरा-वृंदावन वाले फेमस प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। साथ ही भक्त अपने सवाल महाराज जी के सामने रखते हैं।
भक्त पूछते हैं सवाल
ऐसे ही एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि मुझे बहुत सांप दिखाई देते हैं, तो यह किस बात का संकेत है? क्या यह मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं?
सांप से जुड़ा सवाल
इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी कहते हैं कि तुम उसे पाप समझ रही हो, यह तो शंकर जी की कृपा भी हो सकती है।
महाराज ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि क्या तुम यह नहीं मानोगी कि तुमपर शिव जी कृपा है। क्योंकि सांप तो शिव जी के गले की हार हैं।
गले का हार
महाराज जी भक्त से कहते हैं कि जब सांप दिखाई दे, तो हाथ जोड़कर बोलो जय हो शिव शंकर। इसमें क्या पाप है!
क्या करें
परेशानी की बात नहीं
महाराज जी कहते हैं कि अरे वो भी इसी संसार में रह रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
मान्यताएं
महाराज जी कहते हैं कि ये सब मान्यताएं हैं। सांप निकलेगा, तो सबसे पहले जिसकी दृष्टि पहुंचेगी, वही देखेगा ना।
अच्छी बात है
महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको ही केवल सांप दिखाई देता है, तो ये सबसे अच्छी बात है।
गले में सांप
उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर भगवान शंकर के जटाओं में देखें, तो सांप लिपटा रहता है, उनकी गले में सांप है।
वो कहते हैं कि शिव जी का ध्यान परम मंगलमय है। ऐसे में बार-बार सांप दिखाई देता है, तो यह शिव जी की कृपा हो सकती है।
परम मंगलमय
देव दीपावली पर करें ये 7 उपाय, दूर होगी धन की समस्या
Click Here