तीसरी आंख खोलने के उपाय क्या हैं? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब
उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन वाले संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए रोज भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दर्शन के साथ-साथ लोग सवाल भी पूछते हैं।
दर्शन और सवाल
ऐसे में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र खोलने के क्या उपाय हैं? चलिए जानते हैं महाराज जी ने क्या जवाब दिया।
तीसरी आंख
महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने दो आंखें दी हैं, तो सबसे पहले उनको तो को पवित्र करो और सब में भगवान की भावना करो।
भगवान की भावना
वो आगे कहते हैं कि अपने पति को भगवान के रूप में देखो, सास-ससुर और बच्चों को भगवान के रूप में देखो।
भगवान का रूप
उन्होंने कहा कि आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख खोलने की आप में सामर्थ्य नहीं है, वो भगवान कृपा करें तो हो सकती है।
आज्ञा चक्र
3 घंटा सिद्धासन में बैठें
महाराज जी कहते हैं कि 3 घंटा बिना हिले, जो सिद्धासन में बैठ सके, वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है।
सामर्थ्य
वो कहते हैं कि अब आज्ञा चक्र खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य! आप 30 मिनट तक तो बैठकर देखो, आपके हाथ-पैरों में क्या होता है।
ब्रह्मचर्य
उन्होंने कहा कि इतने में पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है।
कठिन साधन
महाराज जी कहते हैं कि ये सब बड़े कठिन साधन हैं। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए सब सेवाएं जो हैं, भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करो।
महाराज जी ने कहा कि इससे वही गति प्राप्ति होगी, जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है।
प्राप्ति
