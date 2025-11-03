By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 3, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

प्रेमानंद महाराज: बाल-दाढ़ी कटवाने के लिए कौन-कौन सा दिन शुभ होता है?

अक्सर देखा होगा की रविवार के दिन लोग सबसे ज्यादा दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए जाते हैं। क्योंकि इस दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है।

बाल-दाढ़ी

प्रेमानंद जी महाराज ने इन सभी कामों में के लिए शुभ दिन के बारे में बताया है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने कौन सा दिन बताया।

प्रेमानंद जी ने बताया

प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि किस दिन दाढ़ी और बाल कटवाकर आप अपने जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं।

प्रभाव

प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन बाल और दाढ़ी कटवाता है उसे व्यक्ति को धन, यश , बुद्धि की हानि होती है।

रविवार को भी नहीं

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, सोमवार के दिन भी बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। 

सोमवार

मंगलवार के दिन जो व्यक्ति बाल दाढ़ी नाखून आदि काटता है उसे मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है।

मंगलवार

वहीं, शनिवार के दिन ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसी तरह गुरुवार के दिन बाल कटवाने से मान सम्मान की हानि होती है।

गुरुवार और शनिवार 

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, बुधवार और शुक्रवार के दिन आप अपने बाल दाढ़ी और नाखून काट सकते है। 

शुभ दिन

बुधवार और शुक्रवार को बाल कटाने से व्यक्ति को धन लाभ और उन्नति मिलती है।

लाभ

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कौन-सा रत्न शुभ होता है?

 Click Here