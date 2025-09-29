By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
नदी में पैसा फेंकना सही या गलत, प्रेमानंद जी महाराज से जानें
हिंदू परंपरा में नदी (खासकर गंगा) में सिक्का फेंकना आम है, लेकिन क्या यह पुण्य है या पाप? प्रेमानंद जी महाराज से जानें सच्चाई।
नदी में पैसा फेंकना
वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज भक्ति और जीवन सत्य सिखाते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज का परिचय
सदियों से लोग गंगा में सिक्का फेंककर मनोकामना पूरी करने की मान्यता रखते हैं। यह धन-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
सिक्का फेंकने की परंपरा
एक सत्संग में भक्त के सवाल पर प्रेमानंद जी ने कहा, गंगा में सिक्का फेंकना ना तो पुण्य है और ना आध्यात्मिक लाभ। यह सिर्फ परंपरा है।
प्रेमानंद जी का विचार
प्रेमानंद जी के अनुसार, पुण्य सच्ची भावना और प्रेम से मिलता है। सिक्का फेंकने से नहीं, बल्कि सेवा से।
सच्चा पुण्य क्या है?
महाराज ने कहा, गंगा मां का स्वरूप है। सिक्के फेंकना प्रदूषण फैलाता है। मां गंगा की स्वच्छता का संकल्प लें।
गंगा स्वच्छता का संदेश
सिक्के फेंकना मानसिक तनाव दूर करने का भ्रम है। प्रेमानंद जी कहते हैं, यह नकारात्मकता नहीं हटाता है।
नकारात्मकता का प्रभाव
प्रेमानंद जी के अनुसार, समाज सेवा करें, गंगा सफाई में योगदान दें। इससे सच्चा पुण्य और शांति मिलेगी।
सही उपाय
प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्ति में भावना महत्वपूर्ण है। नदी में फेंकने से बेहतर, प्रेम से दान करें।
आध्यात्मिक सलाह
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
विजयादशमी और दशहरे में क्या अंतर होता है?
Click Here