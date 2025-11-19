By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
प्रेमानंद महाराज: श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास के बजाय युद्ध के लिए क्यों कहा?
एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि अर्जुन जी युद्ध से पहले सन्यास लेना चाहते थे परंतु श्रीकृष्ण ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया था, ऐसा क्यों?
सवाल
इसका जवाब देते हुए महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मिला है।
जवाब
वो कहते हैं कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पर दूसरे के धर्म का अनुसरण करना भयावह होता है।
धर्म का पालन
महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन उस समय अपने निज धर्म (क्षत्रिय धर्म) को छोड़कर संन्यास रूपी धर्म अपनाना चाहते थे।
क्षत्रिय धर्म
भगवान ने उन्हें समझाया कि जब तक तुम्हारा निज धर्म का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक संन्यास उचित नहीं है। जब तक कर्तव्य बाकी है, तब तक कर्म करना ही श्रेष्ठ है।
कर्म करना ही श्रेष्ठ
कैसे कहा
वो कहते हैं कि लेकिन, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कैसे कहा- 'सर्वदा सर्वकाले निर्युद्ध्य च, ' यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो।
स्मरण
इसी तरह आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, किसान हैं या व्यापारी हैं, जो भी कार्य आपको मिले वो भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए।
भगवत प्राप्ति
यही आपका धर्म है, यही पूजा है, और यही भगवत् प्राप्ति का मार्ग भी है।
युद्ध धर्म
अंत में प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जैसे अर्जुन जी के लिए युद्ध धर्म था, वैसे ही हमारे लिए हमारा कर्म धर्म है।
वो कहते हैं कि भगवान ने जो काम हमें दिया है, उसे धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक और भगवान के स्मरण के साथ करते रहना चाहिए।
कैसे करें स्मरण
