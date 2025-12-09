By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 9, 2025
कर्ज में डूबना गलती है या पिछले जन्म का फल, प्रेमानंद महाराज से जानिए
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्ज लेना और नहीं चुका पाना सिर्फ इस जन्म की गलती नहीं, पिछले जन्म के प्रारब्ध का फल भी हो सकता है। लेकिन इसका समाधान भी हमारे पास ही है।
कर्ज का बोझ
महाराज जी कहते हैं कि जिससे हमने पिछले जन्म में कुछ लिया और नहीं चुकाया, वह इस जन्म में कर्ज के रूप में हमारे पास आता है। यह प्रकृति का हिसाब है – कोई बच नहीं सकता है।
पिछले जन्म का ऋण
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, लालच, दिखावा, जरूरत से ज्यादा खर्च और बिना सोचे कर्ज लेना – ये इस जन्म की गलतियां हैं। दोनों मिलकर कर्ज का पहाड़ बना देती हैं।
इस जन्म की गलती भी जिम्मेदार
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्ज लेते ही आप आजाद नहीं रहे। जिससे लिया, उसका गुलाम बन गए। कर्ज मुक्त होने तक मन में डर, तनाव और चिंता बनी रहती है।
कर्ज का मतलब बंधन
कर्ज लेकर नहीं चुकाना चोरी से भी बड़ा पाप है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इससे पितृदोष, राहु-केतु का प्रभाव और कुल का नाश होता है।
कर्ज नहीं चुकाना पाप
महाराज जी के अनुसार, आज से संकल्प लीजिए कि नया कर्ज नहीं लूंगा और पुराना कर्ज हर हाल में चुकाऊंगा। ईमानदारी से कमाइए, कम खर्च करें, धीरे-धीरे कर्ज मुक्त हो जाएंगे।
सबसे आसान उपाय है संकल्प
रोज 1 माला 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'राधे नाम' का जप करें। कर्ज का बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा। भगवान लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करते हैं।
नाम जप का चमत्कार
हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर, गौशाला या गरीबों को दान करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इससे पिछले जन्म का ऋण भी चुकता होता है और इस जन्म में बरकत बढ़ती है।
दान का प्रभाव
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दिखावा छोड़ दें, जरूरत से ज्यादा खर्च बंद करें। सादा जीवन जीने से कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा और मन में शांति आएगी।
सादा जीवन, उच्च विचार
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
