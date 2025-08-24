By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 24, 2025
डरावने सपनों से कैसे बचें? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब
प्रेमानंद जी महाराज एक प्रसिद्ध संत हैं, जिनके विचारों में गहराई, अनुशासन और आत्मिक रहस्य का समावेश होता है। लोग दूर-दूर से दर्शन लेने के लिए आते हैं।
प्रसिद्ध संत
एक भक्त ने पूछा कि मुझे डरावने सपने बहुत आते हैं, क्या करें? चलिए महाराज जी से इसका जवाब जानते हैं।
सवाल
महाराज जी कहते हैं कि सोने से पहले नाम जप जरूर करें। इससे अच्छे स्वप्न आएंगे।
नाम जप करें
महाराज जी कहते हैं कि मन संस्कारों का पुंज है। जैसे हम आचरण करते हैं, पूर्व जन्मों से लेकर अभी तक वही स्वप्न में फेंकता रहता है।
मन संस्कारों का पुंज है
उन्होंने कहा कि अब जैसे संत जन स्वप्न देखते हैं, तो भगवान के सपने देखते हैं। तीर्थों के सपने देखते हैं। ऐसा होता है कि जागो ही मत, यही सपने देखते रहें।
संत के सपने
वो आगे कहते हैं कि मन के अंदर जो होता है, सपने के समय वही फेंकता रहता है।
मन के भीतर
महाराज जी ने कहा कि सब मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। जब जागृत मिथ्या है, तो स्वप्न भी मिथ्या है।
स्वप्न मिथ्या है
महाराज जी कहते हैं कि सपना कोई सार्थक वस्तु तो है नहीं।
सार्थक वस्तु नहीं
अंत में वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डरावने सपने न आएं, तो मन को पवित्र रखें और नाम जप करके सोएं।
करें ये काम
