प्रेमानंद महाराज: क्या किसी के द्वारा पैर छूने से हमारे पुण्य नष्ट होते हैं?
एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि क्या किसी के द्वारा पैर छूने से हमारे पुण्य नष्ट होते हैं? चलिए जानते हैं कि महाराज जी ने क्या कहा।
सवाल
इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यदि आप पैर छुआते हैं, तो पुण्य नष्ट होते हैं।
पैर छुआते हैं
वो आगे कहते हैं कि हमारी छुआने की इच्छा नहीं है। हम छू लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इच्छा नहीं
उन्होंने कहा कि यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं, तो भजन नष्ट होगा। फिर पुण्य नष्ट होता है।
पुण्य नष्ट
महाराज जी कहते हैं कि यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है और वो जो हमारे पैर छूने आ रहे हैं, तो हमने उनको प्रणाम कर लिया।
नहीं मन है
नहीं नष्ट होगा पुण्य
वो आगे कहते हैं कि हमारी इच्छा भी नहीं है, तो ऐसे में पैर छु भी ले तो हमारा पुण्य नष्ट नहीं होता है।
लाखों करते हैं प्रणाम
उन्होंने कहा कि पैर छूना और प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं।
प्रणाम करते हैं
वो आगे कहते हैं कि उन लाखों लोगों में अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं। तो इससे पुण्य नष्ट नहीं होता है।
सोच
महाराज जी कहते हैं कि लेकिन जब मन में ये आ जाए कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूं, तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच बदल गई, तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा।
