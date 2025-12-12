By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 12, 2025
Faith
प्रेमानंद जी महाराज: इच्छा नहीं पूरी होने से भक्ति पर संदेह होने लगे, तो क्या करें?
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होने से भक्ति पर शक होने लगे, तो समझें अभी तक आपने भगवान से नहीं, अपनी इच्छा से प्रेम किया था।
मन में संदेह
महाराज जी कहते हैं कि हम कहते हैं – मैं पूजा करूंगा, तो ये मिलेगा। ये दुकानदारी है, भक्ति नहीं। भगवान व्यापारी नहीं जो हिसाब करेंगे।
भगवान व्यापारी नहीं हैं
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, इसका मतलब भगवान ने उससे बेहतर कुछ सोच रखा है। उसकी मर्जी ही सबसे अच्छी होती है।
इच्छा पूरी नहीं हो तो खुश हो जाएं
महाराज जी कहते हैं कि जब मन में शक आए कि भगवान सुनते नहीं, उस समय नाम जप को दोगुना कर दें। शक नाम जप से ही मिटेगा। जैसे अंधेरे में दीया जलाने से अंधेरा भागता है।
संदेह आए तो नाम जप दोगुना कर दें
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति में 'ये करो तो वो मिलेगा' नहीं चलता है। भक्ति तो बिना शर्त का प्रेम है। जैसे मां से बच्चा कुछ नहीं मांगता, बस मां के पास रहना चाहता है।
भक्ति में सौदा नहीं चलता
भगवान पर शक करना सबसे बड़ा पाप है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, भगवान हर पल हमें देख रहे होते हैं और हमारी इच्छा भी उन्हें पता होता है।
भगवान पर शक करना
अगर भक्ति पर संदेह हो रहा है, तो रोज कहें – हे प्रभु! मेरी इच्छा आपकी इच्छा में समा जाए। मुझे आपकी मर्जी ही पसंद आए। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, बस इतना कहते ही संदेह भाग जाता है।
प्रार्थना करें
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मन में शक आए तो 'राधे राधे' या 'हरे कृष्ण' बोलते रहें। जितना जप करेंगे, उतना मन शांत होगा और विश्वास बढ़ेगा।
नाम जप ही सबसे बड़ा उपाय
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, भगवान से बस इतना कह दें कि प्रभु, अब सिर्फ आपसे प्रेम करूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। बस आप साथ रहना। संदेह अपने आप मिट जाएगा।
मिट जाएगा संदेह
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
