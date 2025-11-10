By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 10, 2025
प्रेमानंद जी महाराज: मन में अच्छे विचार लाने के लिए क्या करें?
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन में अच्छे विचार तभी आएंगे जब हम सत्संग, स्मरण और सेवा करेंगे। आइए जानें 10 सरल उपाय।
प्रेमानंद जी की सीख
सुबह उठकर सबसे पहले 'राधे-राधे' या 'जय श्री कृष्ण' बोलें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पहला विचार भगवान का हो तो दिन शुभ रहेगा।
सुबह भगवान का स्मरण
साधु-संतों का सत्संग करें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सत्संग से मन में स्वतः पवित्र विचार आते हैं, नकारात्मकता दूर हो जाती है।
सत्संग में बैठें
दिन में कम से कम एक माला 'हरे कृष्ण' या 'राम-राम' जपें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि नाम जप मन को शांत और शुद्ध करता है।
नाम जप अनिवार्य
सुबह-शाम भजन सुनें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मीरा, कबीर के भजन मन में प्रेम और भक्ति की लहर लाते हैं।
भजन सुनें
गरीब, बीमार या जरूरतमंद की सेवा करें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सेवा से मन में करुणा और अच्छे विचार जागृत होते हैं।
सेवा का भाव
रोज भगवद्गीता या रामचरितमानस का एक श्लोक पढ़ें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि शास्त्र मन को ज्ञान और विवेक से भरते हैं।
ग्रंथ पाठ करें
क्रोध, लालच, ईर्ष्या को मन से निकालें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि खराब विचारों को मन से निकाल देंगे, तभी अच्छे विचार आएंगे।
नकारात्मक सोच छोड़ें
सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, पेड़-पौधों की देखभाल करें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रकृति मन में शांति और सकारात्मकता लाती है।
प्रकृति से जुड़ें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
