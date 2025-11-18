By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 18, 2025
प्रेमानंद जी महाराज: श्राद्ध का भोज किसे खिलाना चाहिए और किसे नहीं?
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि श्राद्ध का भोजन पितरों को तृप्त करने के लिए होता है, इसलिए इसे खाने का भी विधान है। आइए जानें श्राद्ध को भोज किसे खाना चाहिए किसे नहीं।
प्रेमानंद जी महाराज
श्राद्ध का पहला ग्रास ब्राह्मण को खिलाने का विधान है। वे विष्णु का रूप हैं। पितर उन्हीं के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण ना मिलें, तो गाय-कौवे को पहले खिलाना चाहिए।
सबसे पहले ब्राह्मण
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, साधु-संत श्राद्ध भोज में आएं, तो सबसे पहले उन्हें भोजन कराना चाहिए। उनका आशीर्वाद पितरों तक सीधा पहुंचता है। संत खा लें, तो पितर तृप्त हो जाते हैं।
साधु-संत को जरूर
जो भूखा है, गरीब है, उसे श्राद्ध का भोजन खिलाने से पितर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक गरीब को श्राद्ध का भोजन खिलाने से सौ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर पुण्य मिलता है।
गरीब और जरूरतमंद
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसके पितर हैं, उसका पुत्र, पौत्र, परिवार श्राद्ध भोजन कर सकता है, लेकिन पहले ब्राह्मण-संत-गरीब को खिलाने के बाद। सीधे परिवार पहले ना खाए।
परिवार के सदस्य
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, विधवा बहू या बेटी श्राद्ध भोज में आए, तो सम्मान से खिलाएं। पितरों को उनकी सेवा से विशेष प्रसन्नता होती है।
विधवा बहू-बेटी
जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, उसे श्राद्ध का भोजन बिल्कुल ना खिलाएं। इससे पितर अप्रसन्न होते हैं और घर में अशांति आती है।
इनको ना खिलाएं
प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, जिस स्त्री को माहवारी चल रही हो या सूतक हो, उसे श्राद्ध भोज नहीं खाना चाहिए। यह पितरों का अपमान माना जाता है।
रजस्वला स्त्री
अगर आपके पड़ोसी-रिश्तेदार सात्विक जीवन जीते हों, राम नाम जपते हों, तो उन्हें श्राद्ध का भोज जरूर खिलाएं।
पड़ोसी-रिश्तेदार
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
