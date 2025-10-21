By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 21, 2025
अगर हमारे प्रति कोई द्वेष रखे, तो क्या करें? जानिए प्रेमानंद जी महाराज की सलाह
जीवन में कोई द्वेष रखे तो घबराएं नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नफरत दूसरों का प्रतिबिंब है, आपका मूल्य नहीं। आइए, जानें उनकी सलाह से कैसे नकारात्मकता से ऊपर उठें और शांति पाएं।
प्रेमानंद महाराज
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, द्वेष ईर्ष्या और अधूरे अनुभवों से आता है। यह व्यक्ति के अहंकार का परिणाम है। इसे व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि यह आपकी कमजोरी नहीं, उनकी समस्या है।
द्वेष का कारण
महाराज जी कहते हैं कि द्वेष का जवाब द्वेष से ना दें। इससे आपका मन अशांत होता है। इसके बजाय, शांत रहें और प्रार्थना करें। क्रोध से समस्या बढ़ती है, शांति से हल होती है।
द्वेष पर प्रतिक्रिया
ईर्ष्या दूसरों की खुशी से जलन है। इसे अनदेखा करें। अपनी सफलता पर फोकस करें। ईर्ष्यालु के लिए मंगल कामना करें, इससे आपका मन मजबूत बनेगा।
ईर्ष्या से कैसे निपटें?
महाराज जी सिखाते हैं, द्वेष से मन अशांत होता है। ध्यान और भजन से मन को वश में करें। अध्यात्म से ऊपर उठें। नकारात्मकता को अपने जीवन से जोड़ना बंद करें।
मन शांत रखने का उपाय
प्रेमानंद जी कहते हैं कि झूठे या द्वेषी से दूरी रखें, लेकिन द्वेष ना पालें। उनके लिए प्रार्थना करें। हर व्यक्ति में भगवान का अंश है, दया भाव रखें। इससे आप मजबूत बनेंगे।
दूरी बनाएं
सत्य के साथ रहेंगे, तो झूठे स्वयं दूर हो जाते हैं। अपने आचरण, वाणी में सत्य अपनाएं। द्वेषी से सत्य से सामना करें, नफरत से नहीं।
सत्य का संग
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, घर में ईर्ष्या से क्लेश होता है। एक-दूसरे की खुशी में प्रेम रखें। विवाद पर ध्यान दें कि संबंध क्या है। प्रेम से क्लेश दूर होता है।
घर में क्लेश
क्रोध द्वेष का जवाब नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्रोध कमजोर बनाता है, शांति मजबूत। गुस्से पर विचारों को दिशा दें। इससे कृपा बनी रहेगी।
क्रोध से द्वेष का सामना
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि द्वेष को अनदेखा करें, प्रार्थना करें, दूरी बनाएं। अध्यात्म से मन मजबूत करें। इससे कृपा बनी रहेगी और जीवन सुखी होगा।
प्रेमानंद जी की कृपा से शांति
