PUBLISHED Sep 17, 2025
प्रेमानंद जी महाराज: भोजन करते समय बाल निकल आए, तो क्या करें?
प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं, जो राधारानी के परम भक्त हैं। उनके प्रवचन जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि यह मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली क्रिया है। इसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें।
भोजन का आध्यात्मिक महत्व
खाते समय अगर भोजन में बाल निकल आए, तो कई लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। क्या इसे खाएं या त्याग दें? आइए जानें महाराज जी की सलाह।
भोजन में बाल
शास्त्रों में भोजन में बाल निकलना अपवित्र माना जाता है। इसे ग्रहण करने से साधना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
शास्त्रों के अनुसार
महाराज जी कहते हैं, अगर भोजन में बाल गिर जाए या मक्खी मर जाए, तो उस भोजन को तुरंत त्याग दें। यह अपवित्र हो जाता है।
प्रेमानंद जी की सलाह
महाराज जी के अनुसार, ऐसा भोजन शुद्धता की दृष्टि से अनुचित है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है।
क्यों त्यागें भोजन?
वैज्ञानिक रूप से, बाल में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। त्यागना ही सुरक्षित है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
महाराज जी सलाह देते हैं: भोजन से पहले भगवान का नाम लें, हाथ धोएं, शांत मन से खाएं और भूख से कम ही ग्रहण करें।
भोजन के समय के नियम
अगर बार-बार बाल निकलें, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। महाराज जी के अनुसार, पूर्वजों के लिए तर्पण करें।
बार-बार हो तो क्या करें?
प्रेमानंद जी महाराज की सलाह अपनाकर जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। भोजन को प्रसाद मानें, तो हर कदम पर आशीर्वाद मिलेगा।
शुद्धता ही जीवन
