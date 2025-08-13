By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 13, 2025
प्रेमानंद जी महाराज ने बताया क्या होता है सच्चा प्यार
सच्चा प्यार आपको ईश्वर के करीब लाता है न कि उनसे दूर करता है। आप प्यार में होगे तो ईश्वर के करीब भी रहोगे।
सच्चा प्यार वो है, जिसमें मैं और मेरा न हो। सिर्फ हम हो। रिश्ते में मैं जहां होता है वह प्यार नहीं होता।
प्यार-रिश्ते में त्याग किया जाता है और उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखा जाता। आप प्यार में दूसरे के लिए त्यार करते हो।
प्यार में आप एक दूसरे को हर तरह की खुशी देने की कोशिश करते हैं। जैसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम प्रसाद, फूल चढ़ाते हैं।
शादी में प्यार तभी बना रहता है, जब दोनों लोग एक ही पटरी पर चलें। अगर दोनों की विचारधारा अलग है, तो प्यार खत्म हो जायेगा।
प्यार में सबकुछ लेना ही नहीं होता बल्कि इसमें आपको समर्पण और त्याग करना होता है। प्यार निस्वार्थ सेवा माना जाता है।
शादी, रिश्ते और प्यार में एक दूसरे की कमी निकालने के बजाय अच्छी चीजों पर गौर करें। इससे प्यार बना रहेगा।
जिस रिश्ते में घमंड, अभिमान आ जाता है, वहां पर प्यार नहीं रह सकता। प्यार में आपको खुद को भूलकर दूसरे के लिए जीना होता है।
शादीशुदा जिंदगी में शब्दों में नहीं बल्कि भाव से प्यार को जाहिर किया जाता है। तभी शादी का रिश्ता लंबा चलता है।
अगर शादी के रिश्ते में आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ गए, तो समझ लीजिए ईश्वर की सच्ची भक्ति में हैं।
