By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
धनतेरस पर है प्रदोष व्रत, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यह हर माह में 2 बार पड़ता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की पूजा अर्चना होती है।
प्रदोष व्रत
इस बार का प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी यानी धनतेरस पर पड़ रहा है। इसी दिन से घर-परिवार में सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है।
धनतेरस
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत और अक्टूबर का अंतिम प्रदोष व्रत 18 अक्टूबर को है।
कब है प्रदोष व्रत
ऐसे में इस बार प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि बरकरार रहेगी।
उपाय
प्रदोष व्रत यानी धनतेरस के दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करने चाहिए। इससे साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
तिल अर्पित करें
वहीं धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए।
कच्चा चावल
मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।
धन लाभ के योग
प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग का गेहूं और धतूरे से अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें।
गेहूं और धतूरा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है।
लाल चंदन अर्पित करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
छोटी दिवाली पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय
Click Here