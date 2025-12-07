By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 07, 2025
प्रदोष काल क्या होता है, जरूर करें ये 1 काम
हिंदू धर्म में प्रदोष काल का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं।
प्रदोष व्रत
प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी (48 मिनट) तक रहता है। कुछ विद्वान इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात् तक भी मानते हैं।
समय
यह काल भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसे शिव पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है।
शिव को समर्पित
शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और इसी कारण इस समय की गई पूजा-अर्चना का फल कई गुना अधिक मिलता है।
शिव जी से जुड़ा है काल
ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें प्रदोष काल के दौरान अगर आप 1 भी उपाय कर लें, तो कई बाधाएं दूर हो जाती हैं।
प्रदोष काल के उपाय
शिवलिंग की पूजा
प्रदोष काल में स्नान करके शिव मंदिर जाएं या घर में ही शिवलिंग की पूजा करें। इससे विवाह, व्यापार और स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है।
अर्पित करें
इस वक्त बेलपत्र पर सफेद चंदन से 'ॐ' लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद, शिवलिंग पर एक लोटा जल या कच्चा दूध धीरे-धीरे चढ़ाएं।
भोग
भगवान शिव को गुड़ या खीर का भोग लगाएं। प्रदोष काल में एक शांत जगह पर बैठ जाएं रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
दीपक जलाएं
प्रदोष काल शुरू होते ही अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
