By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
लाखों की नौकरी छोड़ IPS बनीं पूजा यादव
आईपीएस अधिकारी पूजा यादव को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जा सकता है। एक तरफ वे दिखने में बेहद खूबसूरत हैं तो दूसरी तरफ काफी प्रतिभाशाली भी हैं।
पूजा यादव
पूजा यादव ने ना सिर्फ UPSC पास किया, बल्कि अच्छी रैंक के साथ क्रैक करके आईपीएस अधिकारी भी बनीं।
अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया UPSC
इतना ही नहीं, पूजा यादव ने विदेश में नौकरी भी की। फिर उनके मन में सिविल सर्विस में जाने का मन हुआ। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और सफलता हासिल की।
विदेश में नौकरी
पूजा यादव ने कनाडा में काम किया था। वहां वे लाखों की नौकरी छोड़कर आई थीं। ऐसे में उनके मन में यह बिल्कुल निश्चित था कि यूपीएससी क्रैक करना है।
यूपीएससी क्रैक करने का जुनून
पूजा यादव मूल रूप हरियाणा के नूह की रहने वाली हैं। वे मौजूदा समय में गुजरात में बतौर एसपी पोस्टेड हैं।
हरियाणा की हैं पूजा
पूजा बचपन से पढ़ाई में तेज थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से पूरी की।
बचपन से पढ़ाई में थीं तेज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने BA किया और फिर पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री ली। आगे चलकर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में MTech की पढ़ाई भी पूरी की।
पूजा यादव की शिक्षा
MTech करने के बाद पूजा को विदेश में नौकरी मिल गई। वे कनाडा और जर्मनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। इस दौरान उनका पैकेज लाखों में था।
जर्मनी और कनाडा में किया काम
पूजा यादव ने साल 2018 की यूपीएससी सीएसी की परीक्षा में ऑल इंडिया 174वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के साथ उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित किया गया।
ऑल इंडिया 174वीं रैंक
