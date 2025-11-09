By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 09, 2025


Urdu Poetry: अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं...
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां,
मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया
1
अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं
तुम ने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी।
2
ले दे के अपने पास फकत इक नजर तो है
क्यूं देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम।
3
बर्बादियों का सोग मनाना फुजूल था,
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया।
4
यूं ही दिल ने चाहा था रोना-रुलाना
तिरी याद तो बन गई इक बहाना।
5
6
तरसे हुए जज़्बों को अब और न तरसाओ
तुम शाने पे सर रख दो हम बाहों में भर जाएं।
7
सिमटी हुई ये घड़िया फिर से न बिखर जाएं
इस रात में जी ले हम इस रात में मर जाएं।
8
कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया
बात निकली तो हर इक बात पे रोना आया।
9
चेहरे पे खुशी छा जाती है आंखों में सुरूर आ जाता है
जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है।
10
ये ज़ुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा
इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा।
