By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
Urdu Poetry: फुर्सत मिले तो कभी हमें भी याद कर लेना...
वो बारिश में कोई सहारा ढूंढता है फ़राज़ ऐ बादल आज इतना बरस कि मेरी बांहों को वो सहारा बना ले।
1
दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की फ़राज़
लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए।
2
फुर्सत मिले तो कभी हमें भी याद कर लेना फ़राज़बड़ी पुर रौनक होती हैं यादें हम फकीरों की।
3
मोहब्बत के अंदाज़ जुदा होते हैं फ़राज़किसी ने टूट के चाहा और कोई चाह के टूट गया
4
मैं अपने दिल को ये बात कैसे समझाऊं फ़राज़ कि किसी को चाहने से कोई अपना नहीं होता।
5
6
अब दिल की तमन्ना है तो ऐ काश यही होआंसू की जगह आंख से हसरत निकल आए
7
अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख़्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें
8
वो शख्स जो कहता था तू न मिला तो मर जाऊंगा फ़राज़वो आज भी जिंदा है यही बात किसी और से कहने के लिए
9
वहां से एक पानी की बूंद ना निकल सकी फ़राज़तमाम उम्र जिन आँखों को हम झील लिखते रहे
10
तुम्हारी एक निगाह से कतल होते हैं लोग फ़राज़एक नजर हम को भी देख लो के तुम बिन जिंदगी अच्छी नहीं लगती।
