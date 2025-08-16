By Mohit
7000mAh बैटरी वाला Poco का नया फोन

पोको ने M7 प्लस 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

लॉन्च हो चुका

स्मार्टफोन में 6.9 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट, 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस और 1080x2340p रेजोल्यूशन के साथ आती है।

डिस्प्ले

शाओमी के सब-ब्रैंड के इस स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों ही 50 मेगापिक्स्ल के हैं।

कैमरा

ब्लू, स्लिवर और ब्लैक कलर में लॉन्च हुए स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 SoC चिपसेट दिया गया है।

चिपसेट

पोको M7 प्लस 5G स्मार्टफोन में कंपनी ने 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है।

बैटरी

सिक्योरिटी के लिए यह स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है।

फिंगरप्रिंट सेंसर

वहीं ये स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है यानी काफी हद तक धूल, मिट्टी और पानी की बूंदों से बचाव होगा।

IP64 रेटिंग

कीमत की बात करें तो स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है तो 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है।

कीमत

ग्राहक इस स्मार्टफोन को 19 अगस्त को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से दोपहर 12 बजे से खरीद सकेंगे।

सेल का समय

