पोको M7+ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

शाओमी

के सब-

ब्रैंड

पोको

ने इंडियन मार्केट में नया

स्मार्टफोन

M7

प्लस

का नया 4

GB

रैम

वेरिएंट

लॉन्च

किया है। आइए

स्पेसिफिकेशन

पर एक नजर डाल लेते हैं।