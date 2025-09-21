By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

पोको M7+ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

शाओमी के सब-ब्रैंड पोको ने इंडियन मार्केट में नया स्मार्टफोन M7 प्लस का नया 4GB रैम वेरिएंट लॉन्च किया है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

4GB रैम वेरिएंट

Photo: POCO

स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसमें दी गई 7000mAh बैटरी है जो कि इस बजट सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है।

7000mAh बैटरी

Photo: POCO

बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वहीं 18W रिवर्स चार्जिंग तकनीक भी दी गई है।

चार्जिंग सपोर्ट

Photo: POCO

6.9 इंच फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2340x1080 पिक्सल है।

डिस्प्ले

Photo: POCO

स्मार्टफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा है।

कैमरा

Photo: POCO

स्मार्टफोन M7 प्लस में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट दिया गया है जो कि क्वालकॉम के 6Nm फेब्रिकेशन्स पर बना है।

चिपसेट

Photo: POCO

ये बजट स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन ब्लू, सिल्वर और ब्लैक में लॉन्च किया गया है।

कलर ऑप्शन

Photo: POCO

कंपनी ने स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये रखी है। ये IP64 रेटिंग वाला है जिससे धूल मिट्टी और पानी की बूंदों से काफी हद तक बचाव होगा।

कीमत इतनी

Photo: POCO

सस्ते फोन की चाहत रखने वालों के लिए कंपनी का ये स्मार्टफोन एंड्राइड 15 पर आधारित HyperOS 2.0 पर रन करता है।

एंड्राइड 15

कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, GPS और USB Type-C पोर्ट हैं।

कनेक्टिविटी

Video: Fauxles/Pexels

मारुति की कारें हुईं सस्ती, जानें नई कीमतें

 Click Here