PUBLISHED Sep 21, 2025
पोको M7+ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन
शाओमी
के सब-
ब्रैंड
पोको
ने इंडियन मार्केट में नया
स्मार्टफोन
M7
प्लस
का नया 4
GB
रैम
वेरिएंट
लॉन्च
किया है। आइए
स्पेसिफिकेशन
पर एक नजर डाल लेते हैं।
4
GB
रैम
वेरिएंट
Photo: POCO
स्मार्टफोन
की सबसे खास बात इसमें दी गई 7000
mAh
बैटरी
है जो कि इस
बजट
सेगमेंट
में कम ही देखने को मिलता है।
7000
mAh
बैटरी
Photo: POCO
बैटरी
33
W
फास्ट
चार्जिंग
सपोर्ट
के साथ आती है। वहीं 18
W
रिवर्स
चार्जिंग
तकनीक भी दी गई है।
चार्जिंग
सपोर्ट
Photo: POCO
6.9 इंच
फुल
एचडी
डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले का
रेजोल्यूशन
2340
x1080
पिक्सल
है।
डिस्प्ले
Photo: POCO
स्मार्टफोन
के
रियर
में
डुअल
कैमरा
सेटअप
है। 50
मेगापिक्सल
प्राइमरी
कैमरा है तो
फ्रंट
में
8
मेगापिक्सल
कैमरा है।
कैमरा
Photo: POCO
स्मार्टफोन
M7
प्लस
में
स्नैपड्रैगन
6
s
जेन
3
चिपसेट
दिया गया है जो कि
क्वालकॉम
के 6
Nm
फेब्रिकेशन्स
पर बना है।
चिपसेट
Photo: POCO
ये
बजट
स्मार्टफोन
तीन
कलर
ऑप्शन
ब्लू
,
सिल्वर
और ब्लैक में
लॉन्च
किया गया है।
कलर ऑप्शन
Photo: POCO
कंपनी ने
स्मार्टफोन
की कीमत 10,999 रुपये रखी है। ये
IP64
रेटिंग
वाला है जिससे धूल मिट्टी और पानी की बूंदों से काफी हद तक बचाव होगा।
कीमत इतनी
Photo: POCO
सस्ते फोन की चाहत रखने
वालों
के लिए कंपनी का ये
स्मार्टफोन
एंड्राइड
15
पर आधारित
HyperOS
2.0
पर रन करता है।
एंड्राइड
15
कनेक्टिविटी
के लिए 5
G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, GPS
और
USB Type-C
पोर्ट
हैं।
कनेक्टिविटी
