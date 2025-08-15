By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 14, 2025
भारत के 2 ऐसे प्रधानमंत्री, जिन्हें लाल किला पर तिरंगा फहराने का नहीं मिला मौका
15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। लेकिन दो प्रधानमंत्रियों को यह मौका कभी नहीं मिला। आइए जानें।
स्वतंत्रता दिवस और लाल किला
गुलजारीलाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार उनका कार्यकाल केवल 13-13 दिन का था।
गुलजारीलाल नंदा
27 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद नंदा 13 दिन तक PM रहे। इस दौरान 15 अगस्त नहीं आया, इसलिए तिरंगा नहीं फहराया।
नेहरू के निधन के बाद
11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद नंदा फिर 13 दिन PM रहे। फिर भी 15 अगस्त नहीं आया।
शास्त्री के निधन के बाद
चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक था।
आठवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर
चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के समर्थन पर टिकी थी। हालांकि, 6 महीने में इस्तीफा देना पड़ा और 15 अगस्त नहीं आया।
राजनीतिक अस्थिरता
15 अगस्त 1947 को नेहरू ने जवाहर लाल नेहरू किले से पहली बार तिरंगा फहराया। यह स्वतंत्रता और गर्व का प्रतीक है।
लाल किले का महत्व
नेहरू 17 बार, इंदिरा 16 बार और नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तक 11 बार लाल किले से तिरंगा फहराया।
सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने वाले PM
नंदा और चंद्रशेखर के छोटे कार्यकाल में 15 अगस्त नहीं आया, इसलिए वे तिरंगा फहराने से वंचित रहे।
अल्पकालिक कार्यकाल का प्रभाव
लाल किले से तिरंगा फहराना भारत की आजादी और लोकतंत्र का प्रतीक है। सभी PM और देशवासी इसे गौरव मानते हैं।
तिरंगा: गर्व का प्रतीक
तिरंगा से जुड़े 10 विशेष नियम, ताकि गलती से ना हो ध्वज का अपमान
