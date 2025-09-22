By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025
Cricket
महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक इनके
महिला
वनडे
क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
ऑस्ट्रेलियाई
टीम की
मेग
लैनिंग
ने 103
वनडे
मैच में 15 शतक जड़े। वे
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं।
मेग
लैनिंग
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज स्मृति
मंधाना
हैं।
मंधाना
ने 108
वनडे
मैच में 13 शतक जड़े
हैं
।
स्मृति
मंधाना
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड
की सूजी
बेट्स
ने 171
वनडे
मैच खेले हैं जिनमें 13 शतक जड़े हैं। वे
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
सूजी
बेट्स
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
की
टैमी
ब्यूमोंट
ने 132
वनडे
मैच में
अबतक
12 शतक जड़े हैं। वे
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
टैमी
ब्यूमोंट
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
की हेली
मैथ्यूज
ने
अबतक
99
वनडे
मैच में 9 शतक जड़े हैं। वे
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
हेली
मैथ्यूज
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
की
नेटली
स्किवर-ब्रंट
ने
अबतक
121
वनडे
मैच में 9 शतक जड़े हैं। वे
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
नेटली
स्किवर-ब्रंट
Photo: ICC/FB
साउथ
अफ्रीकी
टीम की
लॉरा
वोल्वार्ट
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
लॉरा
ने 109
वनडे
मैच खेले हैं जिनमें 9 शतक जड़े हैं।
लॉरा
वोल्वार्ट
Photo: ICC/FB
श्रीलंकाई
टीम की
मार्वन
अटापट्टू
ने 115
वनडे
मैच में 9 शतक जड़े। वे
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
मार्वन
अटापट्टू
Photo: ICC/FB
पाक क्रिकेट
एंकर
से नहीं हटेंगी नजरें!
