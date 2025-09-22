By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025

 Cricket

महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक इनके

महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेग लैनिंग ने 103 वनडे मैच में 15 शतक जड़े। वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

मेग लैनिंग

लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। मंधाना ने 108 वनडे मैच में 13 शतक जड़े हैं

स्मृति मंधाना

न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने 171 वनडे मैच खेले हैं जिनमें 13 शतक जड़े हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

सूजी बेट्स

इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट ने 132 वनडे मैच में अबतक 12 शतक जड़े हैं। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

टैमी ब्यूमोंट

वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज ने अबतक 99 वनडे मैच में 9 शतक जड़े हैं। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

हेली मैथ्यूज

इंग्लैंड की नेटली स्किवर-ब्रंट ने अबतक 121 वनडे मैच में 9 शतक जड़े हैं। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

नेटली स्किवर-ब्रंट

साउथ अफ्रीकी टीम की लॉरा वोल्वार्ट लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। लॉरा ने 109 वनडे मैच खेले हैं जिनमें 9 शतक जड़े हैं।

लॉरा वोल्वार्ट

श्रीलंकाई टीम की मार्वन अटापट्टू ने 115 वनडे मैच में 9 शतक जड़े। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

मार्वन अटापट्टू

