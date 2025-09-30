By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025
Cricket
ये हैं Asia Cup 2025 के टॉप प्लेयर्स
एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया। टीम ने
फाइनल
में पाकिस्तान के 148 रन के
टारगेट
को
5
विकेट
के नुकसान पर हासिल कर लिया था।
पाक को हराया
Source: Insta
टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन,
विकेट
और
अर्धशतक
जड़ने वाले
प्लेयर्स
कौन हैं आइए जानते हैं।
Source: Insta
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में 7 मैच में 44.86 की औसत से कुल 314 रन बनाए। वे
'
प्लेयर
ऑफ द
टूर्नामेंट
'
भी
रहे
।
सबसे ज्यादा रन
Source: Insta
अभिषेक के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के
पथुम
निसांका
हैं जिन्होंने 6 मैच में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए।
पथुम निसांका
Source: Insta
इस मामले में भी अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं। अभिषेक ने कुल 3
अर्धशतकीय
पारी खेली।
सबसे ज्यादा
अर्धशतक
Source: Insta
सबसे ज्यादा
अर्धशतक
के मामले में
पथुम
निसांका
दूसरे स्थान पर हैं।
निसांका
ने कुल 2
अर्धशतक
अपने नाम किए।
निसांका
ही एकमात्र
प्लेयर
ऐसे थे जिन्होंने शतक भी जड़ा।
निसांका दूसरे स्थान पर
Source: Insta
भारतीय
स्पिन
गेंदबाज
कुलदीप
ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा
विकेट
चटकाए।
कुलदीप
ने 7 मैच खेले जिनमें 17
विकेट
अपने नाम किए।
सबसे ज्यादा
विकेट
Source: Insta
सबसे ज्यादा
विकेट
लेने के मामले में
कुलदीप
के बाद दूसरे स्थान पर शाहीन शाह
अफरीदी
हैं जिन्होंने 7 मैच में 10
विकेट
चटकाए।
शाहीन
अफरीदी
Source: Insta
सबसे ज्यादा
विकेट
लेने वाले गेंदबाजों की इस
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर
यूएई
के
जुनैद
सिद्दीकी
हैं जिन्होंने 3 मैच में 9
विकेट
चटकाए।
जुनैद
सिद्दीकी
Source: Insta
जसप्रीत
बुमराह
की
वाइफ
की 10
लेटेस्ट
तस्वीरें
