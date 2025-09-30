By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025

 Cricket

ये हैं Asia Cup 2025 के टॉप प्लेयर्स

एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया। टीम ने फाइनल में पाकिस्तान के 148 रन के टारगेट को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था।

पाक को हराया

टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन, विकेट और अर्धशतक जड़ने वाले प्लेयर्स कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में 7 मैच में 44.86 की औसत से कुल 314 रन बनाए। वे 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी रहे

सबसे ज्यादा रन

अभिषेक के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के पथुम निसांका हैं जिन्होंने 6 मैच में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए।

पथुम निसांका

इस मामले में भी अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं। अभिषेक ने कुल 3 अर्धशतकीय पारी खेली।

सबसे ज्यादा अर्धशतक

सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में पथुम निसांका दूसरे स्थान पर हैं। निसांका ने कुल 2 अर्धशतक अपने नाम किए। निसांका ही एकमात्र प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने शतक भी जड़ा।

निसांका दूसरे स्थान पर

भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। कुलदीप ने 7 मैच खेले जिनमें 17 विकेट अपने नाम किए।

सबसे ज्यादा विकेट

सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कुलदीप के बाद दूसरे स्थान पर शाहीन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने 7 मैच में 10 विकेट चटकाए।

शाहीन अफरीदी

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर यूएई के जुनैद सिद्दीकी हैं जिन्होंने 3 मैच में 9 विकेट चटकाए।

जुनैद सिद्दीकी 

