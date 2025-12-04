By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा ODI 'प्लेयर ऑफ द मैच' किनके?
ODI
में सबसे ज्यादा
'
प्लेयर
ऑफ द
मैच
'
जीतने वाले खिलाड़ी
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर
सचिन
तेंदुलकर
हैं जिन्होंने 463
वनडे
मैच खेले।
सचिन
ने इस दौरान 62
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
अपने नाम किए।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज
सनथ
जयसूर्या
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
सनथ
ने 445
वनडे
मैच खेले जिनमें 48
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
जीते।
सनथ
जयसूर्या
Photo: ICC/FB
भारतीय
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
कोहली
ने
अबतक
खेले 306
वनडे
मैच में 44
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
जीते हैं।
विराट
कोहली
Photo: Teamindia/FB
साउथ
अफ्रीका
के पूर्व
ऑलराउंडर
जैक
कैलिस
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
कैलिस
ने 328
वनडे
मैच में 32 बार
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
अपने नाम किए।
जैक
कैलिस
Photo: ICC/FB
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
कप्तान
रिकी
पोंटिंग
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
पोंटिंग
ने 375 मैच के
वनडे
करियर
में
32
बार
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
जीते।
रिकी
पोंटिंग
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के पूर्व
ऑलराउंडर
शाहिद
अफरीदी
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
अफरीदी
ने 398
वनडे
मैच के
करियर
में
32
बार
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
जीते।
शाहिद
अफरीदी
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज
के
विवियन
रिचर्ड्स
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
रिचर्ड्स
ने 187
वनडे
मैच के
करियर
में
3
1
प्लेयर
ऑफ द मैच
अवॉर्ड
जीते।
विवियन
रिचर्ड्स
Photo: ICC/FB
ODI
में नंबर-3 पर सबसे
ज्यादा
शतक
वाले भारतीय
