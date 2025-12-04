सबसे ज्यादा ODI 'प्लेयर ऑफ द मैच' किनके?

साउथ

अफ्रीका

के पूर्व

ऑलराउंडर

जैक

कैलिस

लिस्ट

में चौथे स्थान पर हैं।

कैलिस

ने 328

वनडे

मैच में 32 बार

प्लेयर

ऑफ द मैच

अवॉर्ड

अपने नाम किए।