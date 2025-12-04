By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025

सबसे ज्यादा ODI 'प्लेयर ऑफ द मैच' किनके?

ODI में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

चलिए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 463 वनडे मैच खेले। सचिन ने इस दौरान 62 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किए।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। सनथ ने 445 वनडे मैच खेले जिनमें 48 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते।

सनथ जयसूर्या

Photo: ICC/FB

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। कोहली ने अबतक खेले 306 वनडे मैच में 44 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं।

विराट कोहली

Photo: Teamindia/FB

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। कैलिस ने 328 वनडे मैच में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किए।

जैक कैलिस

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पोंटिंग ने 375 मैच के वनडे करियर में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते।

रिकी पोंटिंग

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। अफरीदी ने 398 वनडे मैच के करियर में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते।

शाहिद अफरीदी

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रिचर्ड्स ने 187 वनडे मैच के करियर में 31 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते।

विवियन रिचर्ड्स

Photo: ICC/FB

