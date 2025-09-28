By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025
Cricket
T20I में सबसे ज्यादा गोल्डन डक वाले बैटर
टी-20 इंटरनेशनल (फुल मेंबर्स देश) में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब कोई खिलाड़ी अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो जाए तो इसे
गोल्डन
डक
कहा जाता है।
क्या है गोल्डन डक?
श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज
दासुन
शनाका
अबतक
टी-20 इंटरनेशनल में 7 बार
गोल्डन
डक
पर आउट हुए हैं।
दासुन
शनाका
Photo: ICC/FB
पूर्व
पाकिस्तानी
कप्तान
शाहिद
अफरीदी
टी-20 इंटरनेशनल में 6 बार
गोल्डन
डक
पर आउट हुए हैं।
शाहिद
अफरीदी
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज
उमर
अकमल
टी-20
इंटरनेशनल
में
6
बार
गोल्डन
डक
पर
आउट
हुए
हैं
।
उमर
अकमल
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश
के
पूर्व
बल्लेबाज
शाकिब
अल
हसन
भी
टी-20
इंटरनेशनल
में
6
बार
गोल्डन
डक
पर
आउट
हुए
हैं
।
शाकिब
अल
हसन
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश
के
स्टाइलिश
बल्लेबाज
सौम्य
सरकार
अबतक
टी-20
इंटरनेशनल
में
6
बार
गोल्डन
डक
पर
आउट
हुए
हैं
।
सौम्य
सरकार
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान
के
धाकड़
बल्लेबाज
फखर
जमां
अबतक
टी-20 इंटरनेशनल में 6 बार
गोल्डन
डक
पर आउट हुए हैं।
फखर
जमां
Photo: ICC/FB
आपको बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा
डक
पर आउट होने वाले खिलाड़ी श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज
दासुन
शनाका
हैं। वे
अबतक
कुल 14 बार
डक
आउट हुए हैं।
Photo: ICC/FB
