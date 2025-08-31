By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025

 Cricket

T20: सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी

T20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने टी-20 फार्मैट में 234 कैच पकड़े हैं।

आंद्रे रसेल

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक ने टी-20 फार्मैट में 238 कैच लपके हैं।

शोएब मलिक

इंग्लैंड ओपनर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स टी-20 फार्मैट में 245 कैच पकड़ने में सफल रहे हैं। 

एलेक्स हेल्स

इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स विंस ने अबतक टी-20 फार्मैट में 258 कैच पकड़े हैं।

जेम्स विंस

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अबतक टी-20 फार्मैट में 259 कैच लपके हैं।

ग्लेन मैक्सवेल

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे फार्मैट में 275 कैच पकड़े हैं।

ड्वेन ब्रावो

साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड मिलर ने टी-20 में 320 कैच लपके हैं।

डेविड मिलर

वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड ने टी-20 फार्मैट में 395 कैच पकड़े हैं।

कायरन पोलार्ड

