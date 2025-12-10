By Mohit
सभी 3 फार्मैट में 100+ विकेट वाले प्लेयर

क्रिकेट के तीन फार्मैट टेस्ट, वनडे और टी-20 हैं। तीन ही फार्मैट को फैन्स का जबरदस्त प्यार मिलता है।

तीनों फार्मैट हिट

आज हम आपको सभी 3 फार्मैट में 100+ विकेट वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

चलिए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम साउदी हैं जिन्होंने अबतक 107 टेस्ट मैच, 161 वनडे मैच और 126 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

टिम साउदी

टिम साउदी ने इस दौरान टेस्ट में 391 विकेट, वनडे में 221 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 164 विकेट चटकाए हैं।

कुल विकेट

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। हसन ने टेस्ट में 246 विकेट, वनडे में 317 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 149 विकेट चटकाए हैं।

शाकिब अल हसन

पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। शाहीन अबतक टेस्ट में 116 विकेट ले चुके हैं तो वनडे में 131 विकेट। टी-20 में शाहीन ने अबतक 118 विकेट चटकाए हैं।

शाहीन

श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज लसिथ मलिंगा लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। मलिंगा ने टेस्ट में 101 विकेट, वनडे में 338 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 107 विकेट चटकाए हैं।

मलिंगा

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। बुमराह टेस्ट में 234 विकेट, वनडे में 149 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 101 विकेट चटका चुके हैं।

बुमराह

