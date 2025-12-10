By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025
Cricket
सभी 3 फार्मैट में 100+ विकेट वाले प्लेयर
क्रिकेट के तीन
फार्मैट
टेस्ट
,
वनडे
और टी-20 हैं। तीन ही
फार्मैट
को
फैन्स
का जबरदस्त प्यार मिलता है।
तीनों फार्मैट हिट
आज हम आपको सभी 3
फार्मैट
में 100+
विकेट
वाले
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर
न्यूजीलैंड
के
टिम
साउदी
हैं जिन्होंने
अबतक
107
टेस्ट
मैच, 161
वनडे
मैच और 126 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
टिम साउदी
Photo: ICC/FB
टिम
साउदी
ने इस दौरान
टेस्ट
में 391
विकेट
,
वनडे
में 221
विकेट
और टी-20 इंटरनेशनल में 164
विकेट
चटकाए हैं।
कुल विकेट
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के
शाकिब
अल
हसन
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
हसन
ने
टेस्ट
में 246
विकेट
,
वनडे
में 317
विकेट
और टी-20 इंटरनेशनल में 149
विकेट
चटकाए हैं।
शाकिब अल हसन
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के शाहीन शाह
अफरीदी
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं। शाहीन
अबतक
टेस्ट
में 116
विकेट
ले चुके हैं तो
वनडे
में 131
विकेट
। टी-20 में शाहीन ने अबतक 118
विकेट
चटकाए हैं।
शाहीन
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज
लसिथ
मलिंगा
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
मलिंगा
ने
टेस्ट
में 101
विकेट
,
वनडे
में 338
विकेट
और टी-20 इंटरनेशनल में 107
विकेट
चटकाए हैं।
मलिंगा
Photo: ICC/FB
भारतीय तेज गेंदबाज
जसप्रीत
बुमराह
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
बुमराह
टेस्ट
में 234
विकेट
,
वनडे
में 149
विकेट
और टी-20 इंटरनेशनल में
101
विकेट
चटका चुके हैं।
बुमराह
Photo: ICC/FB
पिंक बॉल
टेस्ट
में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन
