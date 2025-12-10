सभी 3 फार्मैट में 100+ विकेट वाले प्लेयर

पाकिस्तान के शाहीन शाह

अफरीदी

लिस्ट

में तीसरे स्थान पर हैं। शाहीन

अबतक

टेस्ट

में 116

विकेट

ले चुके हैं तो

वनडे

में 131

विकेट

। टी-20 में शाहीन ने अबतक 118

विकेट

चटकाए हैं।