By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20I में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज
फिफ्टी
जड़ने
वाले
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
टी-20 इंटरनेशनल में
सबसे तेज
फिफ्टी
जड़ने का
रिकॉर्ड
नेपाल के
दीपेंद्र
सिंह
ऐरी
के नाम है।
दीपेंद्र
सिंह
ऐरी
Source: Insta
दीपेंद्र
ने साल 2023 में
मंगोलिया
के खिलाफ
T20I
मैच में 9 गेंदों में
अर्धशतक
लगाया था।
मंगोलिया
आईसीसी
का
फुल
मेंबर नहीं है।
मंगोलिया
के खिलाफ
Source: Insta
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय
ऑलराउंडर
युवराज सिंह हैं जिन्होंने 2007 में
इंग्लैंड
के खिलाफ 12 गेंद में
फिफ्टी
जड़ दी थी।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
युवराज ने पहले टी-20
वर्ल्ड
कप में ये कारनामा किया था। युवराज ने इसी मैच में
6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे।
टी-20
वर्ल्ड
कप
Photo: ICC/FB
फुल
मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज
फिफ्टी
का
रिकॉर्ड
अभी भी युवराज सिंह के नाम ही
दर्ज
है।
फुल
मेंबर टीम
Source: Insta
नामीबिया
के जान
फ्राइलिंक
ने
जिम्बाब्वे
के खिलाफ 2025 में 13 गेंद में
फिफ्टी
जड़ी। वे
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
जान
फ्राइलिंक
Photo: Cricket Namibia
तुर्की के मुहम्मद
फहद
ने इसी साल
बुल्गारिया
के विरुद्ध मैच में 13 गेंदों में
फिफ्टी
पूरी की थी।
मुहम्मद
फहद
Source: Insta
जिम्बाब्वे
के
तडिवनाशे
मरुमनी
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
मरुमनी
ने 2024 में
गाम्बिया
के खिलाफ 13 गेंद में
फिफ्टी
पूरी की थी।
तडिवनाशे
मरुमनी
Source: Insta
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर मिर्जा
आहसान
हैं जिन्होंने 2019 में
लग्जमबर्ग
के खिलाफ 13 गेंद में
फिफ्टी
ठोक डाली थी।
मिर्जा
आहसान
शिवम
दुबे
ने की है
लव
मैरिज
,
वाइफ
संग तस्वीरें
Click Here