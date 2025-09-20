T20I में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले

दीपेंद्र

ने साल 2023 में

मंगोलिया

के खिलाफ

T20I

मैच में 9 गेंदों में

अर्धशतक

लगाया था।

मंगोलिया

आईसीसी

का

फुल

मेंबर नहीं है।