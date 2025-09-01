By Mohit
PUBLISHED Sep 1, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

अपने 100वें मैच में सेंचुरी ठोकने वाले

वनडे इंटरनेशनल करियर के अपने 100वें मैच में सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

कौन-कौन?

गॉर्डन ग्रीनिज ने 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर के 100वें वनडे मैच में सेंचुरी ठोक डाली थी।

गॉर्डन ग्रीनिज

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने साल 1999 में इंडिया के खिलाफ करियर के 100वें वनडे मैच में खेलते हुए 115 रन की पारी खेली थी।

क्रिस केर्न्स

Source: Insta

पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यूसुफ ने 2002 में श्रीलंका के खिलाफ 129 रन की पारी खेली थी।

मोहम्मद यूसुफ

Photo: ICC/FB

श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने 2004 में अपने 100वें वनडे मैच में 101 रन की पारी खेली थी।

कुमार संगकारा

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 2004 में अपने 100वें वनडे मैच में 132 रन की पारी खेली थी।

क्रिस गेल

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के मार्कस ट्रेस्कोथिक ने 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने 100वें वनडे मैच में नाबाद 100 रन बना डाले थे।

मार्कस ट्रेस्कोथिक

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के रामनरेश सरवन ने 2006 में अपने 100वें वनडे मैच में शतक जड़ा था।

रामनरेश सरवन

Source: Insta/WI

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर ने 2017 में अपने 100वें वनडे मैच में इंडिया के खिलाफ नाबाद 124 रन की पारी खेली थी।

डेविड वार्नर

Photo: ICC/FB

ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने 2018 में 100वें वनडे मैच में शतक ठोका था।

शिखर धवन

Photo: ICC/FB

T20: 500 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

 Click Here