अपने 100वें मैच में सेंचुरी ठोकने वाले
वनडे इंटरनेशनल करियर के अपने 100वें मैच में सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
कौन-कौन?
गॉर्डन ग्रीनिज ने 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर के 100वें वनडे मैच में सेंचुरी ठोक डाली थी।
गॉर्डन ग्रीनिज
न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने साल 1999 में इंडिया के खिलाफ करियर के 100वें वनडे मैच में खेलते हुए 115 रन की पारी खेली थी।
क्रिस केर्न्स
पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यूसुफ ने 2002 में श्रीलंका के खिलाफ 129 रन की पारी खेली थी।
मोहम्मद यूसुफ
श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने 2004 में अपने 100वें वनडे मैच में 101 रन की पारी खेली थी।
कुमार संगकारा
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 2004 में अपने 100वें वनडे मैच में 132 रन की पारी खेली थी।
क्रिस गेल
इंग्लैंड के मार्कस ट्रेस्कोथिक ने 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने 100वें वनडे मैच में नाबाद 100 रन बना डाले थे।
मार्कस ट्रेस्कोथिक
वेस्टइंडीज के रामनरेश सरवन ने 2006 में अपने 100वें वनडे मैच में शतक जड़ा था।
रामनरेश सरवन
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर ने 2017 में अपने 100वें वनडे मैच में इंडिया के खिलाफ नाबाद 124 रन की पारी खेली थी।
डेविड वार्नर
ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने 2018 में 100वें वनडे मैच में शतक ठोका था।
शिखर धवन
