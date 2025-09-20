By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025
Cricket
सबसे कम गेंद में 3000 T20 रन वाले प्लेयर
T20
इंटरनेशनल
क्रिकेट में सबसे कम गेंद खेलकर 3000 रन बनाने वाले
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
यूएई
के बल्लेबाज मुहम्मद
वसीम
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं। मुहम्मद
वसीम
ने 1947 गेंद में 3000 रन पूरे किए हैं।
मुहम्मद
वसीम
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
के
विकेटकीपर
बल्लेबाज
जोस
बटलर
ने 2068 गेंद खेलकर 3000 रन पूरे किए थे।
जोस
बटलर
Photo: ICC/FB
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
विस्फोटक बल्लेबाज
एरोन
फिंच
ने 3000 टी-20 इंटरनेशनल रन 2078 गेंद में बनाए थे।
एरोन
फिंच
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई
प्लेयर
डेविड
वार्नर
ने टी-20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने के लिए 2113 गेंद खेलीं।
डेविड
वार्नर
Photo: ICC/FB
टी-20
फार्मैट
में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2149 गेंद खेलकर 3000 रन पूरे किए थे।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
विराट
कोहली
ने 2169 गेंद में 3000 टी-20 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे।
विराट
कोहली
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड
के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज
मार्टिन
गुप्टिल
ने 2203 गेंद में 3000 रन पूरे किए थे।
मार्टिन गुप्टिल
Photo: ICC/FB
आयरलैंड
के
पॉल
स्टर्लिंग
ने टी-20 इंटरनेशनल में 2226 गेंद में 3000 रन पूरे किए थे।
पॉल
स्टर्लिंग
Photo: ICC/FB
